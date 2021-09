Calciomercato Roma, rinnovo “congelato” | Svelato il motivo

Calciomercato Roma, il rinnovo al momento è in stand by: bisognerà attendere ancora qualche giorno prima della fumata bianca.

Chiusa la sessione estiva di calciomercato, la priorità in casa Roma è quella di completare i rinnovi dei calciatori considerati parte integrante della nuova creatura che José Mourinho sta plasmando. In questo senso, si cercherà di risolvere in tempi relativamente brevi la situazione legata al futuro di Lorenzo Pellegrini, il cui contratto, in scadenza nel 2022, non è stato ancora rinnovato. C’è la volontà reciproca di venirsi incontro, e di suggellare fuori dal campo un sodalizio che dentro il rettangolo verde è ormai acclarato; “Lollo” si sta confermando sempre di più il leader carismatico della Roma, e le parole dello Special One si collocano proprio in questa direzione.

Calciomercato Roma, rinnovo Pellegrini | Pinto vola in Portogallo: bisognerà aspettare

Come riportato dal “Messaggero“, però, il nero sul bianco quasi sicuramente non sarà apposto nei prossimi giorni, dal momento che Tiago Pinto si è recato in Portogallo, sfruttando il periodo della sosta delle Nazionali per concedersi qualche giorno di relax, dopo la chiusura di una sessione di negoziazioni che ha visto il gm giallorosso rivestire un ruolo di primo piano. Ragion per cui, bisognerà attendere il ritorno di Pinto dalla sortita lusitana per assistere all’accelerata decisiva per quanto concerne il “fronte” Pellegrini: trapela comunque ottimismo sulla buona riuscita dell’operazione, e la sensazione è che ormai la tavola sia sostanzialmente apparecchiata, sebbene debbano ancora essere limati dei dettagli.