Calciomercato Roma, no alla Turchia | Occasione per Pinto

Calciomercato Roma, no ala Turchia: occasione per Pinto che potrebbe decidere di regalare a Mourinho un elemento affidabile

Di svincolati, anche importanti, ce ne sono. Una truppa che potrebbe attirare le attenzioni di alcune società che non sono riuscite a chiudere delle operazioni nel corso della finestra di calciomercato. Ma senza dubbio, quelli che potrebbero essere presi dalla Roma sono pochi. Serve gente pronta, sicuramente affidabile, e che possa soprattutto piacere allo Special One. A dire il vero, comunque, uno in questo marasma di calciatori che si allenano da soli in attesa della chiamata giusta, c’è. Un elemento che Mourinho conosce bene, avendolo anche allenato al Tottenham: ma col quale ci sono stati dei rapporti non sempre idilliaci.

Aurier infatti, che nell’ultimo giorno utile di mercato ha deciso di rescindere con gli Spurs, potrebbe essere un’occasione importante. Soprattutto se andiamo ad analizzare quali sono i tesserati che la Roma ha in quel ruolo: oltre Karsdorp, infatti, c’è solamente Reynolds. L’americano, che a un certo punto sembrava con la valigia in mano – per cercare di andare a giocare con continuità e adattarsi al calcio italiano – alla fine è rimasto a Trigoria. Ma potrebbe anche non offrire quelle garanzie che il tecnico portoghese vuole dagli elementi della sua rosa. Cerca esperienza, lo Special.

Calciomercato Roma, occasione Aurier per Pinto

Il terzino destro francese all’inizio del mercato era stato accostato al Milan, che poi ha deciso di prendersi proprio dalla Roma Florenzi. In queste ultime ore, secondo alcuni giornalisti turchi, sarebbe stato proposto al Fenerbahce: ma di un possibile accordo non se ne parla proprio.

E allora potrebbe diventare una situazione da monitorare per il general manager giallorosso. Che potrebbe spingere per ingaggiarlo a parametro zero e regalare così a Mou un elemento di sicuro affidamento.