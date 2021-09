Calciomercato Roma, contatti confermati | Il retroscena

Arrivano conferme decisive riguardo un colpo sfumato in questa sessione di mercato. Un vero e proprio rimpianto per Tiago Pinto, ecco il retroscena.

Quello chiuso martedì sera è stato un mercato di passione per Tiago Pinto e la Roma. Il GM portoghese ha fatto di tutto per accontentare il connazionale Josè Mourinho. Non sono mancati i ribaltoni, tra grandi addii, acquisti mostruosi e i forti rimpianti. Paradossalmente l’unica porzione di campo che non ha visto nuovi acquisti era stata la prima indiziata alla rivoluzione. Parliamo della zona mediana del campo, tanti i tormentoni sul nuovo centrocampista giallorosso, alla fine sfumato.

Retroscena dall’Inghilterra, contatti confermati

Guardiamo in Premier League, dove arrivò la prima fumata nera della finestra del mercato. Tanti i nomi fatti dopo l’addio a Xhaka, uno in particolare nelle ultimissime ore di martedì. Se in principio si era parlato di un problema di spazio nella rosa giallorossa, sono arrivate le parole dell’agente che hanno fatto chiarezza. E’ stato l’agente di van de Beek, centrocampista ai margini del progetto Manchester United, è intervenuto ai microfoni del Daily Mail per parlare del suo assistito.

“Lo United ha deciso di tenere il giocatore nonostante ci fosse grande interesse da Italia, Germania e Inghilterra. Sembrava che potesse partire, ma ci voleva la collaborazione del club e così non è stato. È una decisione che mi ha deluso, ma che potrebbe significare che avrà le sue possibilità. Questo sarà chiaro a tempo debito. Abbiamo piena fiducia”.

Centrocampista olandese classe ’97, lo scorso anno per lui solo 4 presenze da titolare con la maglia inglese. Lo United lo ha prelevato dall’Ajax per una somma intorno ai 44 milioni di euro (bonus compresi). E lo stesso club inglese si è messo di traverso, impendendo una cessione in prestito in questo mercato. Chissà se a gennaio la pista potrà tornare ad essere battuta.