Calciomercato Roma, dall’Olanda: asta rimandata | Resta nel mirino

Calciomercato Roma, dall’Olanda spiegano che l’asta è solamente rimandata. Il calciatore rimane nel mirino di Tiago Pinto

Le voci sono state confermate dall’Olanda. E l’asta, praticamente, è solo rimandata alla prossima finestra di mercato. Magari potrebbe non essere a gennaio, ma sicuramente, il calciatore, rimane nel mirino dei giallorossi. Una situazione ormai chiara, con quattro società che ne hanno chiesto informazioni: sì, perché il la Roma, ci sono i Wolves e il Norwich in Inghilterra, e il Genoa in Serie A. Ma per il momento, nessuna è riuscita a fare il passo decisivo.

Fatto sta, però, che Tiago Pinto non ha mai cancellato il nome dal suo taccuino: il centrocampista turco, classe 2000, Orkun Kokcu del Feyenoord, rimane nel radar del general manager portoghese della Roma. La notizia, è confermata proprio in queste ore, da portale olandese fcafkicken.com.

Calciomercato Roma, confermato l’interesse per Kokcu

Confermato quindi l’interesse per uno degli elementi che maggiormente si è messo in mostra con la maglia del club biancorosso. Nazionale turco, ma è anche cittadino olandese, ha fatto vedere delle buone cose nella sua breve carriera. E poi vista la fresca carta d’identità, ha sicuramente ampi margini di miglioramento. Le sue caratteristiche sono state quindi notate da Pinto, che spera di regalarlo a Mourinho: con lo Special One, chiunque, può crescere in maniera esponenziale facendo anche alzare il proprio valore di mercato.

E sono proprio questi gli obiettivi della Roma: calciatori giovani che poi possono anche essere rivenduti piazzando una buona plusvalenza. Se fino a questo momento la strategia è stata quella di mandare via, perdendoci anche, tutti quei calciatori che non rientrano più nei piani, dalla prossima stagione il registro verrà cambiato.