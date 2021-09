Calciomercato Roma, svelato il retroscena | Nessuna offerta ufficiale

Calciomercato Roma, il retroscena fa chiarezza: non è stata rifiutata un’offerta ufficiale per lui. Ecco di chi stiamo parlando.

La sessione di calciomercato è terminata, e cominciano a trapelare i primi retroscena: i rumours relativi a ciò che sarebbe potuto essere ma non è stato, o che è stato presentato come possibile ma che in realtà era ben lungi dal concretizzarsi. E proprio in questa categoria rientrano alcuni dei “casi” affrontati da Pinto soprattutto da agosto in poi, quando il general manager ha cercato in tutti i modi di ridurre la rosa a quei giocatori considerati importanti da José Mourinho. Non rientra in questa lista Davide Santon, al centro di molte voci di mercato, alcune delle quali riferivano di un interessamento del Fulham.

Calciomercato Roma, Santon-Fulham: ecco il retroscena

Capitolo #Santon, il giocatore non ha rifiutato nessuna offerta ufficiale. Il #Fulham, aveva fatto un sondaggio con l’entourage del giocatore chiedendogli la disponibilità al trasferimento qualora il club non fosse riuscito ad acquistare altri giocatori nel ruolo #calciomercato — Paolo Rocchetti (@P_Rocchetti87) September 2, 2021

Secondo quanto riportato da Paolo Rocchetti, il Fulham avrebbe effettuato soltanto qualche sondaggio esplorativo con l’entourage di Santon, riservandosi di affondare il colpo nel caso in cui non fosse riuscito a puntellare la rosa con altri tipi di innesti. Ragion per cui, il club inglese non avrebbe mai affondato il colpo, né presentato un’offerta ufficiale alla Roma per Santon, per il quale nelle ultime ore sembrerebbe essersi riaperta la pista che porta in Turchia.