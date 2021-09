Calciomercato Roma, Pinto senza sosta | Quattro operazioni in vista

Dopo la chiusura del calciomercato rimangono diversi dossier importanti sulla scrivania del G-M. Tiago Pinto.

La stagione della Roma è cominciata nel migliore dei modi. Quattro vittorie in altrettante uscite ufficiali permettono a José Mourinho di lavorare con serenità durante la sosta per le nazionali. Il tecnico portoghese ha in più occasioni espresso soddisfazione per il lavoro svolto in sede di calciomercato dalla dirigenza guidata dal General Manager Tiago Pinto. Sicuramente lo Special One avrebbe gradito l’inserimento di un giocatore d’esperienza in mezzo al campo. Un acquisto capace di innalzare ulteriormente il livello della rosa. Nonostante questo il giudizio del lavoro di Pinto non può che essere positivo. La cessione di molti giocatori in esubero ha permesso di alleggerire sensibilmente il monte ingaggi come previsto dal piano concordato con la proprietà.

Una riduzione necessaria anche alla luce di una serie di rinnovi di contratto che la Roma si prepara a siglare. Prolungamenti che serviranno a dare continuità al lavoro della squadra.

Calciomercato Roma, rinnovi in vista | Non solo Pellegrini

Nella conferenza stampa tenuta ieri Tiago Pinto ha rassicurato l’ambiente sull’imminente rinnovo di Lorenzo Pellegrini. Il capitano è da tempo in trattativa con il club per prolungare il contratto in scadenza a giugno 2022 e secondo le dichiarazioni del G.M. l’accordo non dovrebbe tardare ad arrivare. E se per Pellegrini è previsto un ritocco dell’ingaggio verso i 3,5 milioni di euro a stagione, anche altri calciatori dovrebbero presto siglare nuovi contratti con il club. Subito dopo Pellegrini dovrebbe infatti toccare a Gianluca Mancini: il suo accordo con il club scade nel 2024 ma società e allenatore puntano su di lui e vogliono blindare la sua permanenza. Discorso analogo vale per Bryan Cristante: anche il centrocampista Campione d’Europa è sulla lista della dirigenza per un prolungamento. Infine Nicolò Zaniolo: anche per il talento giallorosso presto cominceranno le trattative volte al rinnovo di contratto.