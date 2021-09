Calciomercato Roma, dalla cessione al rinnovo | Cambia tutto

I giallorossi avevano puntato il giocatore che però potrebbe rinnovare il contratto e non più svincolarsi a zero.

Si è concluso ormai da quasi 48 ore il calciomercato in entrata nei maggiori campionati europei. Uno dei club che ha speso di più, al primo posto in Italia, è stata la Roma. I giallorossi hanno chiuso quattro colpi da quasi 100 milioni di euro: Rui Patricio 11.50 milioni, Matias Vina 13, Eldor Shomurodov 17.50 e Tammy Abraham 40, ai quali si aggiungono gli obblighi di riscatto dei cartellini di Roger Ibanez e Bryan Reynolds. Nella giornata di ieri Tiago Pinto ha spiegato in conferenza stampa tutto quello che è andato ma anche quello che non è andato, visto che rimangono in lista di cessione ancora tre calciatori: Federico Fazio, Davide Santon e Steven Nzonzi, per i quali c’è ancora qualche possibilità che possano essere ceduti nei paesi dove la sessione è ancora aperta.

Calciomercato Roma, svolta Zakaria | Le ultime

Uno dei grandi obiettivi era il centrocampista, che però non è arrivato. Lo stesso direttore generale ha ammesso che la trattativa per Granit Xhaka era concreta, ma alla fine l’Arsenal ha deciso di non cedere il calciatore. Un altro nome fatto nelle passate settimane è quello di Denis Zakaria, centrocampista del Borussia Monchengladbach in scadenza di contratto al prossimo 30 giugno. La possibilità che però il giocatore svizzero possa partire a zero potrebbe non concretizzarsi, visto che secondo quanto riportato da ‘Kicker’ il club tedesco avrebbe offerto il rinnovo di contratto al classe ’96. La trattativa non sarà semplice, visto che la stessa proposta era stata fatta anche a Matthias Ginter, che però non è stata adeguata.