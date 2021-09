L’Inter supera la Roma | Sul piatto 85 milioni di euro

L’Inter supera la Roma: trovato l’accordo per 85 milioni di euro. Quattro anni di contratto. Ecco la novità per i nerazzurri

L’Inter ha superato la Roma. E, questa volta, non si tratta del mercato dei calciatori. Ma di quello relativo agli sponsor che compaiono sulle maglie dei calciatori durante la stagione. I nerazzurri infatti hanno trovato un accordo con la DigitalBits, main sponsor giallorosso, che da quest’anno appare in bella mostra sulla maglia della squadra di Mourinho. Ma c’è un enorme differenza con quello che la stessa società, darà ai nerazzurri, per i prossimi quattro anni. Una situazione sicuramente spiacevole.

Allora, calcoli alla mano: l’accordo con la Roma prevede 39 milioni di euro per i prossimi tre anni. Un contratto fino al 30 giugno del 2024 quindi, che potrebbe essere sicuramente allungato nel tempo. Intanto, però, almeno per il momento, le firme sono arrivate su queste basi. Che sono nettamente diverse da quelle che la stessa società ha siglato con i nerazzurri campioni d’Italia.

L’Inter supera la Roma, ecco 85 milioni di euro

Come annunciato infatti dalla società nerazzurra, la DigitalBits, per apporre il proprio marco sulla manica della società milanese, verserà nelle casse della stessa 85 milioni di euro per i prossimi quattro anni. Poco più di 20 milioni all’anno. E nemmeno per comparire, in pompa magna, sul petto dei calciatori. Sono queste le cifre dell’accordo rese ufficiali dai lombardi, che stridono senza dubbio con quelli della Roma.

Ma tant’è, al momento, è questo quello che viene fuori. Si potrebbero fare degli appunti, visto che i giallorossi sono allenati dal tecnico più popolare del Mondo. Quel Mourinho, conosciuto a ogni latitudine. Ma sicuramente, la differenza, l’ha fatta il tricolore sul petto.