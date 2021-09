Roma, decisione Mancini | Due giallorossi in tribuna

Su ben quattro giallorossi convocati, Roberto Mancini spedisce due giocatori della Roma in tribuna. Niente Italia-Bulgaria.

Dopo il trionfo ad Euro 2020, l’Italia di Roberto Mancini è pronta a proseguire la marcia verso il prossimo Mondiale di Qatar 2022. Gli azzurri sono a punteggio pieno con 9 punti in tre giornate nel Gruppo C di qualificazione e questa sera se la vedranno contro la Bulgaria, che è a quota un punto in tre gare. Il commissario tecnico italiano ha convocato per questre tre sfide che ci saranno in questa sosta ben quattro giocatori della Roma: Gianluca Mancini, Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo.

Formazioni ufficiali Italia-Bulgaria

Per Mancini e Zaniolo però non ci sarà nessun minuto nella prima sfida, perché entrambi sono finiti in tribuna.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson, Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

A disp.: Sirigu, Gollini, Toloi, Chiellini, Biraghi, Pellegrini, Berardi, Raspadori, Cristante, Bernardeschi, Castrovilli, Bastoni.

All.: Mancini

BULGARIA: (4-3-3): Georgiev; A. Hristov, Antov, P. Hristov, Nedyalkov; Kostadinov, Vitanov, Yankov; Desposodv, A. Iliev, Yomov.

A disp.: Naumov (P), Mihaylov (P), Turitsov, Kirilov, Delev, Krastev, Bozhikov, Malinov, Chochev, D. Iliev, Velkovski, I. Iliev.

All.: Petrov