Roma, le ultime da Trigoria | Ancora assente

Prosegue il lavoro della Roma a Trigoria, il prossimo impegno in campionato è contro il Sassuolo, domenica 12 settembre. Ancora a parte il difensore.

A Trigoria la Roma continua a lavorare a ranghi ridotti, molti i calciatori convocati dalle rispettive nazionali. Il prossimo impegno in campionato è fissato per domenica 12 settembre, in casa contro il Sassuolo. Per quella data Mourinho spera di avere a disposizione tutta la rosa giallorossa, ovviamente escluso il lungodegente Spinazzola. I ritmi autunnali saranno intensissimi, la profondità della panchina potrebbe fare la differenza, soprattutto pensando agli impegni del giovedì in Conference.

Leggi anche: Calciomercato Roma, pronto soccorso Montella | Non è ancora finita – VIDEO

Leggi anche: Roma, presentate le liste ufficiali | Non mancano sorprese

Report da Trigoria, ancora a parte Smalling

La sessione è iniziata col consueto riscaldamento e il gruppo ridotto, tante assenze causa nazionali, ha lavorato prettamente con il pallone. Roger Ibanez ha svolto tutta la seduta, malgrado un occhio nero, supportato da una maschera protettiva. Oltre al lungodegente Spinazzola non arrivano buone nuove per Chris Smalling. Ancora a parte il centrale inglese, che sta cercando di recuperare al meglio da una lesione al flessore. Non dovrebbero esserci problemi per lui, con dieci giorni a disposizione da qui al campionato. Josè Mourinho spera di avere la rosa al completo, le partite saranno tante e le occasioni non mancheranno mai.