Roma, rebus Nazionali: novità su quarantena e tamponi

Roma, grana Nazionali: c’è una novità da prendere in considerazione per quanto riguarda quarantena e tamponi.

Conosciamo tutti la diatriba sorta relativamente ai viaggi transcontinentali dei calciatori sudamericani impegnati con le rispettive Nazionali; impegni a ridosso di gare ufficiali di club, che hanno fatto storcere il naso a Liga, Premier e Serie A. Tuttavia, si è deciso alla fine di “obbligare” i vari club a rispondere alle convocazioni dei vari commissari tecnici, al termine di una lunga e logorante polemica. Anche la Roma ha osservato l’evolversi della situazione con molto interesse, dal momento che Matias Vina è stato convocato dal ct dell’Uruguay.

Mi sono informato con l’Asl: per i giocatori impegnati in Sud America, al loro rientro in Italia potrebbero essere esentati dalla quarantena ma non dal tampone. Se il tampone dovesse risultare negativo, chiaramente non ci sarebbero problemi in seguito. — Mirko Di Natale (@_Morik92_) September 2, 2021

Interessante novità svelata da Mirko Di Natale: secondo quanto da quest’ultimo, infatti, i giocatori impegnati in questi giorni in Sudamerica, una volta tornati in Italia potrebbero essere esentati dalla quarantena obbligatoria: lo stesso discorso, però, non si può fare per quanto concerne il tampone, cui saranno regolarmente sottoposti. Una volta accertata la negatività al tampone, non subentreranno altri tipi di complicazione.