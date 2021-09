Calciomercato, l’ex Roma finisce nella società ASD Pescatori Ostia

L’ex attaccante giallorosso riparte da una realtà di Roma che è ben lontana dalla Serie A. Ecco chi è

Flavio Bucri, attaccante classe 2001, ex giocatore delle giovanili della Roma, è stato ufficializzato come nuovo giocatore dell’ASD Pescatori Ostia 1975. La realtà romana ha chiuso la campagna trasferimenti con una ‘ciliegina sulla torta’ viene riportato dalla società, prendendo il giocatore ex Roma, ma anche ex Torino ed Ascoli. In granata andò nell’affare che portò Gianluca Petrachi alla Roma. Oltre a lui, infatti, andò in Piemonte anche Jean Freddi Greco, anche lui classe 2001.

Calciomercato Roma, prime parole per Bucri

Ecco le sue prime parole riportate sulla pagina facebook della società romana: “Un’avventura importante, sono qui per rilanciarmi e fare bene. Spero di dare il mio contributo con tanti gol. Vengo qui perché ho avuto parecchie richieste ma ho scelto di rimanere qui vicino casa, voglio divertirmi con una squadra che pensa in grande. Il progetto? Ho parlato con la dirigenza, il progetto mi piace altrimenti non sarei venuto, mi auguro vada nel migliore dei modi. Sarei contento se facessi almeno 15 gol”.