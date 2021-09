Calciomercato Roma, effetto Abraham | Scattano i rinnovi

Calciomercato Roma, scatta l’effetto “Abraham”: Pinto chiamato a lavoro per sistemare la questione rinnovi contrattuali

Con il calciomercato chiuso, almeno in entrata, nelle prossime settimane Tiago Pinto sarà chiamato a chiudere la questione rinnovi. Ce ne sono tanti, in questo momento, che aspettano una chiamata da parte del general manager giallorosso per capire le possibilità non solo di prolungamento ma, soprattutto, di adeguamento economico. La spina più grande, anche se le parole da entrambe le parti portano a una soluzione condivisa, è quella relativa a capitan Pellegrini: il prossimo 30 giugno il suo accordo scade. E il tempo comincia sicuramente a essere un problema. Lorenzo al momento guadagna 2,5 milioni di euro bonus compresi. Pinto, a quanto scrive la Gazzetta dello Sport, vorrebbe partire da 3 aggiungendo a questa cifra i vari bonus. Il capitano ne chiede 4 (bonus inclusi). Verrà probabilmente trovato un punto d’incontro che accontenti tutti.

Secondo il quotidiano, comunque, potrebbe esserci l’effetto “Abraham”: sì, l’inglese, preso dal Chelsea, è quello che al momento ha il miglior contratto con la Roma: 6 milioni di euro, bonus inclusi: e qualcuno, che si sente parte integrante del progetto potrebbe anche decidere di alzare le proprie pretese.

Calciomercato Roma, ecco gli altri pronti al rinnovo

Gli appuntamenti per Pinto saranno molteplici: ci sono da sistemare anche i contratti di Mancini, Crstante e Veretout che vanno in scadenza nel 2024: ovviamente in questo caso il tempo ancora c’è, ma un adeguamento economico è già stato richiesto. La Roma dovrà lavorarci, sicuramente, per evitare altre situazioni come quella del capitano. Anche perché, è giusto sottolinearlo, soprattutto per il centrocampista francese le offerte sul mercato non sono mancate e non mancheranno. Il suo avvio di stagione, inoltre, è stato entusiasmante. E gli occhi delle big saranno su di lui sempre. Meglio blindarlo.