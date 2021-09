Calciomercato Roma, retroscena attaccante | Occasione a zero

Il giocatore è stato ricercato dalla Roma e lo ha ammesso, ma adesso potrebbe arrivare a zero.

Il calciomercato della Roma si è chiuso con quattro colpi in entrata e tanti in uscita, più di 30 operazioni come affermato dallo stesso general manager giallorosso nella conferenza stampa di riepilogo fatta due giorni fa. A José Mourinho manca un centrocampista, che non è arrivato ma potrebbe arrivare nella prossima sessione di calciomercato. Tutto dipenderà dal rendimento in Italia e in Europa del club capitolino, che per ora ha vinto quattro partite su altrettante disputate. Dove si è cambiato di più è nel reparto offensivo, con ben due innesti in attacco, Eldor Shomurodov e Tammy Abraham, ed un’uscita, quella di Edin Dzeko all’Inter. Tra i tanti obiettivi ce n’era un altro, sempre in attacco.

LEGGI ANCHE: Roma, punto infortuni | Le ultime su Vina e Abraham

LEGGI ANCHE: Roma, rebus Nazionali: novità su quarantena e tamponi

Calciomercato Roma, retroscena e colpo a zero

Si parla di Serdar Azmoun, attaccante classe ’95 di proprietà dello Zenit San Pietroburgo. Lo stesso ha rilasciato un’intervista dove ha ufficializzato l’interesse della Roma, anche se la trattativa non si è conclusa. “Non ho mai detto che sarei andato via da qui – ha detto Azmoun al sito ‘footballi.net’ -. Ho ricevuto offerte da Lione, Roma, Bayer e Tottenham che sono state respinte. Quest’anno non vado da nessuna parte, ma il mio contratto scadrà a giugno 2022 e allora andrò via da svincolato”.

Poi l’attaccante parla dell’offerta del Lione: “Quando il Lione ha fatto la prima offerta, lo Zenit l’ha subito rifiutata. Ho un contratto, anche se volessi andarmene, il club non lo permetterebbe. Sono stati i media a mettermi fuori dallo Zenit. Io non ho detto niente. Ogni volta che mi svegliavo, mi trovavo in un club diverso”,