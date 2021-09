Calciomercato Roma, Arsenal in pressing | Accelerata improvvisa

By

Calciomercato Roma, l’Arsenal sarebbe vicino alla chiusura di un colpo importante. Giallorossi beffati per la seconda volta in pochi mesi?

Il nome dei Gunners è stato spesso accostato al mondo giallorosso negli scorsi mesi per la vicenda Xhaka. Lo svizzero alla fine non è riuscito ad approdare in Italia a causa della divergenza di vedute tra Tiago Pinto e i dirigenti londinesi.

Lo stesso gm, nella conferenza stampa di chiusura mercato, ha sottolineato il forte anelito a voler arrivare al numero 34 tra luglio e agosto, ammettendo poi come la dinamicità delle trattative abbia impedito la concretizzazione dell’affare.

Nonostante la chiusura della campagna acquisti, non sono però da escludersi eventuali novità nelle prossime settimane, durante le quali si potrebbe assistere alle cessioni degli ormai noti esuberi capitolini e, forse, a qualche approdo a parametro zero.

A Trigoria vorranno investire con intelligenza e lungimiranza e non si cercheranno colpi destinati semplicemente a sopperire ad una carenza numerica.

Calciomercato Roma, Aurier a un passo dalla firma con l’Arsenal

Considerando la rosa di Mourinho, nei giorni scorsi aveva molto intrigato la notizia giunta da oltremanica e con esattezza dalla sponda Spurs. Il Tottenham ha infatti annunciato il primo settembre la risoluzione contrattuale di Sergi Aurier, ivoriano ventottenne la cui esperienza avrebbe potuto far comodo anche alla stessa Roma.

Lo Special One sa bene di non poter contare su una valida alternativa a Rick Karsdorp e il su citato avrebbe potuto rappresentare una non trascurabile occasione di mercato. Stando a quanto riferito dal portale Todofichajes.net, l’ex numero 24 sarebbe però a un passo dalla firma con l’Arsenal.

Sempre più probabile, dunque, una sua ripartenza calcistica dalla città londinese. Attese a breve novità.