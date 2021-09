Calciomercato Roma, Mou torna alla carica | L’indizio social è virale

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma: Mou passa al contrattacco. L’indizio social non è passato inosservato.

L’unico rimpianto, per stessa ammissione di Tiago Pinto nella conferenza stampa che il gm giallorosso ha tenuto a mercato concluso, è stato quello di non essere stato in grado di piazzare l’affondo decisivo per Granit Xhaka, rimasto alla fine all’Arsenal, che ha deciso di non cedere alle lusinghe del club giallorosso. L’elvetico era stato individuato da Mou come il rinforzo ideale con il quale puntellare un reparto che di qualità ne ha già tanta, ma a cui manca forse un baluardo davanti alla difesa dal respiro internazionale. Compito che al momento è ricoperto piuttosto egregiamente da Bryan Cristante, ma non c’è dubbio che l’eventuale acquisto di Xhaka avrebbe innalzato il tasso qualitativo e d’esperienza nella zona nevralgica del campo.

Calciomercato Roma, scambio di messaggi tra Xhaka e Mou: indizio social

Tuttavia, non accennano a placarsi i messaggi social tra Xhaka e Mou, che del resto sono stati uno dei leit motiv di questa calda estate “social”. E così, Mourinho ha colto al balzo l’occasione per commentare una foto postata da Xhaka sui suoi profili social, nel quale il centrocampista si dice pronto a scendere in campo con la maglia della sua Nazionale ( la foto è di qualche giorno fa). Commento che non è passato affatto inosservato, e molti tifosi hanno commentato, incuriositi dall’affermazione dello Special One.