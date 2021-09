Calciomercato Roma, appuntamento fissato | Firma vicina

Calciomercato Roma, appuntamento fissato per il rinnovo: la firma in questo momento è davvero vicina. Prolungamento a un passo

Prima del grave infortunio che lo ha messo ko per tutto l’arco della passata stagione, la Roma e Nicolò Zaniolo avevano iniziato a parlare di un prolungamento di contratto, con conseguente adeguamento economico. Poi lo stop, in Nazionale, ha raffreddato la situazione. La società ha aspettato il calciatore, e lo stesso ha fatto di tutto per ritornare in campo già alla fine dell’anno passato insieme a Fonseca. Ma poi, in sintonia con la società, ha preferito non forzare i tempi. Ed è stata sicuramente la mossa migliore.

Adesso, che Zaniolo è tornato a tutti gli effetti disponibile e che già si è messo in mostra in questa prima parte di stagione, è arrivato il momento di riprendere quel discorso interrotto in maniera brusca ormai un anno fa. I presupposti, per l’accordo, ci sono tutti.

LEGGI ANCHE: Roma, annuncio a sorpresa | Ritorno più vicino

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, effetto Abraham | Scattano i rinnovi

Calciomercato Roma, Zaniolo vicino al rinnovo

Ecco, nelle prossime settimane, insieme agli altri che ancora devono incontrare Pinto – tra i quali anche Pellegrini – ci sarà anche un vis a vis con Nicolò. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina, la firma dovrebbe arrivare fino al 2025 (un anno in più) con un accordo che dovrebbe aggirarsi intorno ai 4 milioni di euro bonus compresi. La stessa cifra che è stata richiesta da Pellegrini. Non ci dovrebbero essere problemi di sorta. Anzi, non ce ne saranno. Zaniolo è pronto a sposare la causa giallorossa e andare a lottare con e per Mourinho.

Può fare davvero la differenza Nicolò. La sua assenza l’anno scorso si è fatta sentire e anche parecchio. E’ mancata quella fantasia e quello strapotere fisico in grado, in alcuni momenti, di spaccare la partita. Adesso è il suo momento.