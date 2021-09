Calciomercato Roma, colpo gratis | Irrompe la Juve

Le trattative di calciomercato in casa Roma vanno avanti anche nell’orbita dei calciatori svincolati. La fascia è un’emergenza, ma la concorrenza è alta.

Tiago Pinto ha condotto una sessione di calciomercato sopra le righe quest’estate. Tantissimi movimenti in entrata ed in uscita, un asse con la Premier League in particolare ha aiutato il GM a ridisegnare completamente la squadra. E continuano ad arrivare voci che vorrebbero il portoghese, spinto dal connazionale Mourinho, a guardare nuovamente in Inghilterra, stavolta per tentare l’assalto ad uno svincolato.

Leggi anche: Roma, infortunio Vina | Dall’Uruguay sicuri: ecco la prima diagnosi

Ma la concorrenza è serrata, non una novità nella lunga estate del mercato giallorosso. In questo caso Pinto deve guardarsi le spalle sia in Italia che in Inghilterra. Parliamo di un giocatore che fa gola a diversi top club europei, svincolato dal Tottenham. Per la Roma rappresenterebbe una vera e propria manna dal cielo, considerata la coperta corta in quel ruolo.

Leggi anche: Calciomercato Roma, retroscena clamoroso | Lo aveva in pugno la Juve

Calciomercato Roma, colpo a zero | Irrompe la Juve

Stiamo parlando di Serge Aurier, terzino destro ivoriano svincolatosi dagli Spurs. Giocatore duttile, spesso impegnato anche sulla fascia sinistra. I giallorossi sulle fasce hanno la coperta piuttosto corta. La Roma ancora aspetta il ritorno di Spinazzola in quel ruolo, e teme nelle ultime ore per l’infortunio di Vina. E’ chiaro a tutti che il 28enne, prelevabile gratis, sarebbe un affarone. Ecco perchè sul laterale ci sono gli occhi di grandi club europei. In Inghilterra sono sicuri che l’Arsenal potrebbe tentare il ribaltone e strappare il contratto all’ex Tottenham. Sarebbe uno scambio scioccante a Londra, considerata la rivalità tra i due club.

Per Mou sarebbe un ritorno in squadra, avendolo allenato proprio a Londra, ma non sono finiti gli ostacoli. Stando a quanto riportato da calciomercatonews.com alcuni intermediari del giocatore lo avrebbero proposto anche alla Juventus. La sessione di mercato dei bianconeri è stata a dir poco deludente, e i risultati sul campo ancora di più. Chissà che la dirigenza non voglia regalare un nuovo terzino a Max Allegri. La situazione resta da monitorare, sembra che per il futuro di Aurier siano giornate decisive.