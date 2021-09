Roma e Juve avvisate, Marotta lo prende a zero

Il calciomercato non chiude mai, figurarsi quello legato ai calciatori in scadenza. In Serie A potrebbe spuntarla Marotta, che prepara lo sgambetto a Roma e Juve.

Il calciomercato si è chiuso solo formalmente il 31 agosto scorso. Non solo per quello che riguarda gli svincolati. Vari campionati in giro per il mondo restano aperti, e potrebbero garantire soluzioni in uscita in extremis, anche in casa Roma. Ma ad infiammare il futuro delle trattative di mercato è anche la situazione legata ai calciatori in scadenza di contratto.

Si guarda già con fiducia alla prossima finestra di calciomercato, quella invernale. In vista di gennaio in casa Roma il tormentone è sempre quello: il nuovo centrocampista. Dall’arrivo di Mourinho tutti davano per certo un vero e proprio ribaltone nella zona mediana. Oggi a mercato chiuso è l’unica porzione di campo ad esser rimasta immutata. Con la promessa che a gennaio si muoveranno le cose. Ma la concorrenza è alta, soprattutto in Serie A, dove gli occhi dell’Inter si sono posati su un profilo a lungo accostato alla Roma.

Marotta prepara lo sgambetto a Juve e Roma

L’oggetto del desiderio di mezza Serie A altri non è che Axel Witsel. Classe ’89, centrocampista nazionale belga, con origini caraibiche. Centrocampista longilineo del Borussia Dortmund ancora in scadenza di contratto, e prelevabile dunque a costo zero. A fine stagione compirà 33 anni, ma il suo profilo è comunque seguitissimo in tutta Europa. Vero e proprio tormentone di mercato in casa Juve e Roma, si è perso il conto di quante volte sia stato affiancato ai due club. Ora, stando a quanto riportato da calciomercatonews.com i fari dell’Inter si sono accesi sul centrocampista. Un mercato nerazzuro che ha visto parecchie cessioni dolorose, chissà che Marotta non voglia stupire Inzaghi in quello invernale. Sarebbe un vero e proprio sgambetto a giallorossi e bianconeri.