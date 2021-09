Roma-Cska Sofia, tutto quello che c’è da sapere sull’acquisto per i tagliandi del primo match di Conference League.

Dopo aver battuto due volte il Trabzonspor in occasione del turno preliminare della neonata competizione Uefa, i giallorossi sono pronti ad affrontare il nuovo cammino europeo a partire da metà settembre.

I nastri di partenza saranno tagliati il 16 settembre alle ore 21 quando Pellegrini e compagni si troveranno ad affrontare il CSKA Sofia. La Conference resta uno degli obiettivi principali dei capitolini, fortemente desiderosi di provare a vincere un trofeo dopo tanto tempo.

Servirà però ragionare step by step e non sottovalutare nessun avversario. Recenti storie di Europa e Champions League ci testimoniano come non sempre riescano a imporsi le squadre più attrezzate. Non si dimentichi, a tal proposito, dell’eliminazione ai danni del Tottenham dello Special One inflitta dalla Dinamo Zagabria in rimonta.

Piacevole, inoltre, la reminiscenza del cammino europeo dell’allora rosa di Di Francesco, bravissima a imporsi in un girone complicato di Champions e a giocarsela alla pari con le realtà più elitarie del calcio continentale.

