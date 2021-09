Roma, infortunio in nazionale | Tegola per Mourinho

Roma, infortunio in nazionale: una tegola pesantissima per Mourinho. Il calciatore è uscito per un problema al flessore della coscia destra

Una tegola si abbatte su José Mourinho. Che spera che l’infortunio rimediato in nazionale non sia nulla di grave. Anche se le immagini che girano sul web mostrano un Vina decisamente sofferente quando, al minuto 71, durante la partita che il suo Uruguay stava giocando in Perù e valida per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del prossimo anno, esce dal campo toccandosi la coscia destra. Un problema muscolare quindi che verrà valutato nelle prossime ore dallo staff medico della rappresentativa sudamericana. E lo Special One è con le dita incrociate.

Dalle prime notizie che arrivano da oltre Oceano, si pensa infatti si possa trattare di una lesione. Un problema quindi non di poco conto. Bisogna capire l’entità della stessa per programmare i tempi di recupero. Ma la Roma è stata decisamente sfortunata. Anche perché Vina è stato preso per mettere una toppa al buco lasciato da un altro infortunio. Sempre lontano da Trigoria.

LEGGI ANCHE: Roma, rebus Nazionali: novità su quarantena e tamponi

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, svelato il retroscena | Nessuna offerta ufficiale

Roma, che tegola per Mou: Vina fuori

Vina quindi con molta probabilità dovrebbe fare rientro nei prossimi giorni a Roma. Anche se si spera possa rimanere nel ritiro della sua nazionale: vorrebbe dire che il problema sarebbe davvero di poco conto, e che quindi potrebbe anche essere arruolabile nei prossimi impegni della squadra allenata da Tabarez. Rimane il fatto che la Roma è davvero sfortunata.

Già lo Special ha dovuto fare i conti con la pesante assenza di Spinazzola che nell’ultimo Europeo si è procurato la lesione del tendine d’Achille, adesso anche il sostituto dell’azzurro potrebbe rimanere out per un bel po’ di tempo dopo i problemi di questa notte.