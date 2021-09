Roma, annuncio a sorpresa | Ritorno più vicino

Roma, annuncio a sorpresa: il calciatore accelera i tempi e anticipa il suo ritorno in campo. “Mourinho e Mancini già lo sanno”.

Un annuncio a sorpresa, di quelli belli, di quelli che tutti vorrebbero sentire. Non solo i tifosi della Roma, ma anche quelli della nazionale, che lo hanno visto uscire in lacrime: il miglior azzurro dell’Europeo, fermato da un infortunio gravissimo che non gli ha permesso di chiudere la manifestazione continentale come avrebbe meritato. Perché Spinazzola è stato il protagonista indiscusso della spedizione azzurra. E anche se la sfortuna ci ha messo del suo, lui è stato più forte di quella. Adesso è arrivato il tempo di pensare al rientro, anticipato dallo stesso esterno in un’intervista che domani uscirà su SportWeek.

“Torno presto. Mourinho e Mancini già lo sanno. A novembre riprenderò ad allenarmi e a dicembre sarò in campo”. Parole e musica di Leonardo Spinazzola. Che potrebbe, qualora riuscisse in questo clamoroso recupero, bruciare tutti i tempi. La sua forza sta nel fatto di non essersi mai arreso e di aver subito puntato l’obiettivo negli istanti successivi allo stop. L’aiuto del gruppo, dei tifosi, e dello staff tecnico e medico della Roma, ha infine fatto davvero la differenza.

Roma, Spinazzola è il nuovo rinforzo

Nel giorno in cui Vina si è fermato per un problema muscolare del quale, ancora, non si conosce l’entità, c’è l’annuncio del ritorno di Spinazzola. Ancora se non è dietro l’angolo: ma visto quello che ha passato, allora sarebbe un mezzo miracolo se ci riuscisse davvero. Intanto, Spinazzola, pensa solo ed esclusivamente a lavorare. Al campo. Quello che gli manca. E quello che spera di riabbracciare il più presto possibile.

L’arma in più, per Mourinho, appena si riprenderà del tutto. Con Vina formeranno una coppia di esterni mancini invidiabile. Sperando in un poco di fortuna. Quella che fino al momento è purtroppo mancata.