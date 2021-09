Roma, punto infortuni | Le ultime su Vina e Abraham

Arrivano novità sugli infortuni dei due giallorossi, sia per quanto riguarda Matias Vina che per Tammy Abraham.

Nella notte italiana non sono arrivate buone notizie per José Mourinho, visto che il terzino sinistro della Roma e dell’Uruguay Matias Vina si è infortunato nella partita con la propria Nazionale. Il calciatore intanto è appena rientrato in Uruguay dal Perù, dove verrà monitorato e sottoposto ad esami nelle prossime 48 ore. I medici della Roma sono in costante contatto con i medici della nazionale uruguaiana. Dalle prime sensazioni potrebbe essere una cosa non troppo importante, ma per scongiurare il peggio saranno necessari tutti gli esami di rito.

Infortunio Abraham, le ultime

Per l’attaccante giallorosso, invece, non ci sono notizie di possibili traumi contusivi riportati in allenamento, pertanto non dovrebbe essere nulla di grave. In questi giorni il gigante inglese si sta allenando a Trigoria con i compagni che non sono stati chiamati nelle rispettive Nazionali.