Roma, infortunio Vina | Dall’Uruguay sicuri: ecco la prima diagnosi

Roma, infortunio Vina: ecco le prime diagnosi che trapelano dall’Uruguay. Che grana per Mou: le ultimissime.

La notizia relativa all’infortunio di Matias Vina sta tenendo banco in queste ore in casa giallorossa; il terzino uruguayano, impegnato con la maglia della sua Nazionale, è uscita anzitempo nel corso della partita contro il Perù. Dalle prime immagini, traspariva un problema di natura muscolare, in quanto il calciatore è stato costretto ad abbandonare il manto erboso visibilmente contrariato, toccandosi la coscia. Dall’Uruguay, arrivano ulteriori informazioni circa l’entità del problema fisico accorso all’ex Palmeiras.

Roma, le ultime sull’infortunio di Vina

Matias Viña tiene una molestia muy fuerte en un izquiotibial. Lo van a estudiar en estas horas. La recuperación es muy corta de cara al domingo. Hoy, es duda para enfrentar a Bolivia. pic.twitter.com/PNQZdorQnV — Rodrigo Romano (@RodrigoRomano76) September 3, 2021

Come rivelato da Rodrigo Romano, Vina ha riportato un fastidioso problema al tendine del ginocchio, che sarà valutato nel corso delle prossime ore con gli esami strumentali del caso. Chiaramente la Roma osserva l’evolversi della situazione con estrema attenzione, anche perché dopo la sosta delle Nazionali la compagine di Mourinho sarà impegnata in un vero e proprio tour de force, tra campionato e Conference League, e il laterale sinistro, acquistato dopo l’infortunio patito a Spinazzola, nelle prime apparizioni stagionali era apparso decisamente in palla, fornendo prestazioni molto convincenti.