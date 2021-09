Calciomercato Roma, cessione vicinissima | L’esubero lascia

Il calciomercato non si è ancora chiuso definitivamente in uscita. L’esubero domani sarà nella sua nuova squadra.

Si sta per concludere un’altra trattativa in uscita che riguarda il calciomercato della Roma. Infatti dopo aver piazzato i tanti esuberi, il general manager giallorosso, sta per completare anche un’altra cessione. Tante sono state le operazioni che il portoghese ha dovuto trattare, con tutte le complicazioni del caso, tra ingaggi pesanti e modalità di acquisto. Infatti per adesso solamente prestiti con diritto o con obbligo di riscatto hanno favorito l’uscita dei molti calciatori presenti in rosa. Tra i giocatori in esubero, che non rientrano nei piani tecnici di José Mourinho, sono rimasti in tre: Federico Fazio, Davide Santon e Steven Nzonzi.

Calciomercato Roma, Nzonzi vola in Qatar

Intanto chi sta per trovare una nuova sistemazione è Steven Nzonzi. Il centrocampista francese, infatti, secondo quanto riportato dal profilo Twitter di ‘StadDoha’, portale qatariota, il giocatore si trasferirà nell’Al-Rayyan Sports Club, società con sede in Qatar. Domani l’ex Rennes sarà già in citta per effettuare le visite mediche di rito. Il 32enne lascia così la Roma dopo un’avventura tutt’altro che positiva da quando è arrivato nella capitale, nell’estate del 2018, portato dall’allora direttore sportivo Monchi. Nel club giallorosso ci sono ancora due esuberi come Davide Santon e Federico Fazio, che non rientrano nei piani tecnici di José Mourinho. L’Al-Rayyan ha concluso la scorsa stagione al terzo posto della Qatar Premier League, con la nuova stagione che partirà il prossimo 11 settembre.