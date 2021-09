Calciomercato Roma, esubero da piazzare | Suggestione Messico

Calciomercato Roma, potrebbe profilarsi una clamorosa ipotesi messicana per l’esubero. Situazione in evoluzione.

Sebbene la sessione estiva di calciomercato sia terminata da alcuni giorni, la Roma è ancora molto attenta alle eventuali uscite che potrebbero concretizzarsi nei prossimi giorni, dal momento che Pinto ha riscontrato qualche difficoltà inattesa nel piazzare quei calciatori che non rientrano nel progetto tecnico-tattico di José Mourinho. Il lavoro del gm capitolino, benché egregio, non ha portato agli addii di Santon, Nzonzi e Fazio, per i quali comunque sono arrivate dell’offerte, rispedite al mittente dai diretti interessati.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, assalto al Real Madrid | Mou lo vuole a gennaio

Calciomercato Roma, le ultime sul futuro di Fazio | Occhio all’ipotesi Messico

Secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport“, i tre esuberi stanno vagliando con estrema attenzione l’idea di cambiare aria, per cercare una squadra nella quale trovare ritrovare gli stimoli perduti, ed evitare di trascorrere un anno da “separati in casa”. Per il difensore argentino classe ’87, in tal senso, nelle ultime ore avrebbe preso consistenza l’ipotesi di un eventuale approdo nel campionato messicano: suggestione attentamente vagliata dal procuratore dell’ex Tottenham, il cui contratto con la Roma scade nel 2022.