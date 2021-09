Calciomercato Roma, estate da incubo | Conceicao lo mette nel mirino

Calciomercato Roma, il tecnico del Porto ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni su un giocatore apparso molto in difficoltà negli ultimi mesi.

Ricorderemo tutti la foga agonistica che ha contraddistinto l’amichevole (si fa per dire) dello scorso mese tra Roma e Porto. In quell’occasione gli uomini di Mourinho, come accaduto anche con il Betis, diedero dimostrazione di aver finalmente ritrovato quella foga agonistica tanto mancata nell’ultimo biennio.

Preso di mira anche dall’ormai ex Edin Dzeko, che lo accusò di essere troppo lagnoso, Conceicao si distinse nei 90 minuti per un atteggiamento in grado di acuire i dissapori di un match già di per sé molto nervoso.

Protagonista in passato anche di altri litigi, si pensi al testa a testa con Eusebio di Francesco in occasione della gara di andata in Champions nel 2018, abbiamo deciso di dedicare l’introduzione dell’articolo a questo personaggio per un motivo molto semplice.

L’ex Lazio ha infatti da poco rilasciato delle interessanti dichiarazioni su un centrocampista e che interessano anche l’orbita capitolina.

LEGGI ANCHE: Infortunio con l’Italia, torna subito a Roma

Calciomercato Roma, Conceicao: “Lo apprezzo molto ma non è in forma”

Il tecnico del Porto ha commentato, infatti, la delicata situazione di Sergio Oliveira, centrocampista del Porto e della nazionale iberica. Protagonista di una prestazione mostre e decisiva in occasione della sfida contro la Juventus in Champions League, Oliveira è stato recentemente accostato anche alla Roma.

Questo soprattutto nelle ultime settimane di mercato, quando Pinto era alla disperata ricerca di un profilo che potesse far comodo a Mourinho e, al contempo, arrivare alle giuste condizioni.

Il numero 24 connazionale di Rui Patricio e CR7, viene da un periodo molto complicato, durante il quale ha perso gerarchie, fiducia e condizione fisica. Queste le dichiarazioni del mister su citato a riguardo: “Sergio non sta molto bene da un punto di vista fisico. Per questo motivo ho preferito Vitinha a lui in occasione della gara contro l’Arouca. Resta comunque un giocatore che stimo molto, conoscendolo da tempo e avendo avuto modo di allenare in questi ultimi cinque anni”.

Parole emblematiche, che confermano le difficoltà del giocatore ma volte comunque a spronarlo affinché possa pian piano tornare ai suoi livelli.

Chissà, visti i presupposti, se avrebbe potuto far comodo alla Roma o se a Trigoria si stia eventualmente pensando a lui come ipotetico colpo di gennaio.