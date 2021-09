Calciomercato Roma, futuro da scrivere | Esame Mourinho

L’estate giallorossa ha ridisegnato le gerarchie dell’attacco romanista. Da protagonista della scorsa stagione, Borja Mayoral ha visto trasformarsi il proprio status.

Il calciomercato estivo ha visto trasformare il reparto avanzato della Roma. La partenza di Edin Dzeko e il successivo sbarco nella Capitale di Tammy Abraham hanno sensibilmente modificato le gerarchie dell’attacco giallorosso. A queste novità si deve poi aggiungere l’acquisto di Eldor Shomurodov. Tutti elementi che penalizzano l’altra punta giallorossa: Borja Mayoral. Lo spagnolo l’anno scorso ha realizzato 17 reti. Un bottino che faceva sperare all’attaccante di poter rientrare tra le primissime scelte di José Mourinho. Invece in questo avvio di stagione le cose sono andate diversamente. Alla luce della sua nuova veste di riserva della riserva, l’attaccante avrebbe chiesto la cessione. Eppure l’allenatore portoghese ha insistito per trattenerlo a Trigoria.

Una situazione complessa per l’ex Real Madrid che nelle prime uscite stagionali ha messo insieme soltanto pochi minuti sul terreno di gioco.

Mayoral indietro nelle gerarchie | Mourinho spegne le polemiche

Eppure José Mourinho ha ribadito recentemente di contare a pieno anche sulla punta spagnola. L’allenatore sa che la stagione è lunga. Oltre ai possibili imprevisti legati alle condizioni fisiche lo Special One vuole mantenere aperta la possibilità di avvicendare le proprie punte anche sulla base delle loro condizioni di forma. “Conto su di lui, abbiamo bisogno di tre attaccanti, averne due è un rischio troppo grande per una stagione” ha affermato l’allenatore. “A volte magari vorremo giocare con due attaccanti, poi ci saranno partite il giovedì in Conference e la partita la domenica. Avere solo due attaccanti è un rischio grande“. Mourinho ha anche sottolineato le doti dello spagnolo: “Per me Borja Mayoral è un buon giocatore, si è adattato bene anche lo scorso anno, lavora sodo, è un bravo ragazzo e un ottimo professionista. Non mi piacerebbe se lui andasse via“, aveva detto a mercato ancora aperto. Un input recepito dal General Manager Tiago Pinto che ha trattenuto a Roma l’attaccante. Ora starà a Borja convincere il tecnico a concedergli più spazio.

Come riporta Il Corriere dello Sport la Roma ha sborsato appena un milione per rinnovare il prestito del giocatore. Una cifra più che accessibile e che rimanda alla fine della stagione le valutazioni su un suo eventuale riscatto. La cifra, a quel punto, sarebbe di 20 milioni.