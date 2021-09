ASRL | Calciomercato Roma, addio Nzonzi: le cifre dell’affare

Calciomercato Roma, Nzonzi a un passo dall’Al Rayyan: ecco le cifre dell’affare. Manca la fumata bianca, ma l’intesa è sempre più vicina.

La trattativa per il trasferimento di Steven Nzonzi in Qatar, e più precisamente all’Al Rayyan, è entrata nel vivo, al punto che l’intesa sembra essere sempre più vicina. L’imput decisivo è arrivato nella giornata odierna, con il calciatore francese che avrebbe aperto le porte ad un trasferimento nel campionato qatariota, dopo essersi mostrato, nelle scorse settimane, piuttosto recalcitrante all’idea. Secondo quanto raccolto da Asromalive.it, l’Al Rayyan avrebbe messo sul piatto un’offerta da 3,5 milioni di euro a stagione per l’ex Siviglia, il cui contratto con la Roma scade nel 2022.

Calciomercato Roma, Nzonzi-Al Rayyan: ecco le cifre

La strada è ormai tracciata, al punto che si ventilava l’ipotesi che già domani il calciatore sarebbe approdato in Qatar per sottoporsi alle visite mediche di rito. In realtà, bisogna limare ancora gli ultimi dettagli, ma la sensazione è che il traguardo d’arrivo disti sempre meno: prossime ore decisive in questo senso, ma tutti i tasselli del mosaico sono in procinto di comporsi, uno dopo l’altro. Il centrocampista transalpino classe ’88 si appresta, dunque, a fare le valigie: è ormai solo questione di tempo, prima della definizione dell’affare.