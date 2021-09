Calciomercato Roma, “giallo” sull’addio di Nzonzi | Le ultime

Calciomercato Roma, l’addio di Nzonzi rischia di tingersi di “giallo”: ecco le ultime sul possibile approdo del mediano in Qatar.

Pomeriggio movimentato sul fronte Nzonzi. Qualche ora fa è rimbalzata, dal Qatar, l’indiscrezione per cui l’ex centrocampista del Siviglia sarebbe a un passo dal trasferirsi nell’Al Rayyan Sports Club, squadra che milita nel campionato qatariota. Si vociferava di un’intesa praticamente raggiunta, al punto che sarebbero già state fissate le visite mediche di rito, dopo le quali il calciatore avrebbe posto la firma sul suo nuovo contratto. Secondo quanto riferito da forzaroma.info, però, la Roma non avrebbe confermato il raggiungimento dell’accordo, benché sia stato ribadito che l’Al Rayyan sia comunque sulle tracce del classe ’88.

Calciomercato Roma, tormentone Nzonzi: lo scenario

Ne sapremo di più nel corso delle prossime ore, fermo restando che la Roma ha praticamente messo alla porta Nzonzi, invitato a trovarsi una nuova squadra. Destino analogo a quello di Santon e Fazio, i cui mancati addii hanno impedito a Pinto di piazzare l’affondo decisivo per puntellare ulteriormente il centrocampo. Qualcosa, però, in questo senso sembra muoversi: dopo i sondaggi per Fazio dal Messico, ecco l’assalto deciso dell’Al-Rayyan per Nzonzi, che non avrebbe, però, ancora sortito la fumata bianca tanto attesa.