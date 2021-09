Calciomercato Roma, subito nuova squadra | Ufficiale il suo arrivo

By

Calciomercato concluso in entrata, ma in uscita c’è ancora qualcosa da ultimare. Intanto un ex giallorosso trova subito una sistemazione.

Non si ferma alla Roma la carriera di Javier Pastore. Il Flaco ha infatto firmato un nuovo contratto, di una sola stagione, con l’Elche, club spagnolo che milita nella Liga, il massimo campionato spagnolo di calcio. L’argentino classe ’89 dopo molti infortuni e dopo la rescissione di contratto con il club giallorosso, che ha dovuto sborsare anche alcuni milioni di euro per la buonuscita, ha deciso di proseguire la propria carriera in Spagna.

LEGGI ANCHE: Infortunio Vina, è giallo | La decisione della Roma

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, cessione vicinissima | L’esubero lascia

Calciomercato Roma, Pastore firma con l’Elche

Per l’ex Palermo e Paris Saint-Germain si era parlato anche di un possibile ritorno in Argentina, ma la decision finale è quella del contratto fino alla fine della stagione con l’Elche. Quest’ultima che nell’ultima sessione di calciomercato aveva acquistato anche un altro giocatore argentino, l’attaccante Dario Benedetto, dal Marsiglia.