Calciomercato Roma, assalto al Real Madrid | Mou lo vuole a gennaio

Calciomercato Roma, dalla Spagna rilanciano il nome per il centrocampo giallorosso: Mourinho lo vuole a gennaio. Pinto pronto a farlo felice

Non c’è dubbio che alla fine, tutto sommato, il mercato della Roma, il primo gestito in maniera totale da Tiago Pinto, sia andato bene. E’ arrivato l’attaccante, è arrivato l’esterno che ha preso il posto di Spinazzola, ed è anche arrivato, finalmente, un portiere affidabile. E’ mancata, però, la classica ciliegina sulla torta: quel centrocampista fortemente cercato dal general manager portoghese, e fortemente voluto anche da José Mourinho che, almeno fino a gennaio, dovrà cercare in tutti i modi di trovare una soluzione interna. Anche se le scelte, lo Special One, sembra averle già fatte.

Poi, alla riapertura delle trattative, ci sarà un nuovo assalto. Si cercherà quel centrocampista che serve comunque. E allora, dalla Spagna, rilanciano la pista che porta a Dani Ceballos, elemento del Real Madrid e della nazionale di Luis Enrique che, con Carlo Ancelotti, potrebbe trovare poco spazio in questa stagione.

Calciomercato Roma, l’indiscrezione su Ceballos

A riportare la notizia è diariogol.com, che svela che Mourinho lo aveva messo nel mirino già questa estate, prima di chiudere qualunque discorso dopo l’infortunio del classe 1996 con la sua Nazionale alla prima gara dei Giochi Olimpici. La Roma, secondo il portale spagnolo, dovrebbe cercare di chiudere l’operazione già a gennaio. Anche se, viene ancora sottolineato, per il centrocampista non è mai sopito l’interesse del Real Betis, che ha chiesto informazioni al Madrid fino alla fine delle trattative.

Non se n’è fatto nulla con il club della Liga, che però, così come la Roma, potrebbe decisamente tornare all’assalto alla riapertura delle trattative nel prossimo inverno. La formula potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto.