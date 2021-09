Le posizioni di alcuni calciatori accostati alla Roma durante l’estate continuano ad essere monitorate. Attenzione soprattutto alla Premier League.

Il calciomercato non finisce mai. E così a pochi giorni dalla chiusura della sessione estiva le voci su alcuni possibili obiettivi giallorossi continuano a rincorrersi. Durante la finestra di trasferimenti il General Manager giallorosso Tiago Pinto ha cercato fino all’ultimo di perfezionare la cessione di alcuni giocatori a centrocampo per far spazio a un ulteriore innesto. José Mourinho avrebbe infatti gradito l’arrivo di un giocatore di grande esperienza nella zona nevralgica del campo. Le difficoltà in uscita hanno condizionato il calciomercato giallorosso ma rimangono aperte alcune ipotesi in vista della riapertura delle trattative a gennaio.

In particolare l’attenzione sembra essere puntata sulla Premier League, campionato che Mourinho conosce molto bene.

Calciomercato Roma, Douglas Luiz frena | “Qui sono felice”

Tra i vari nomi accostati alla Roma per la mediana figura anche quello di Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano dell’Aston Villa è stato seguito con attenzione dal General Manager giallorosso che ha accarezzato l’idea di portarlo nella Capitale. Per il calciatore durante la sessione di calciomercato era stato addirittura ipotizzato un ritorno al Manchester City per alternarsi con il trentaseienne Fernandinho. Le voci di un interessamento di Guardiola non avevano però portato a sbocchi concreti e così l’ipotesi giallorossa si era fatta via via più realistica. A frenare Pinto erano però arrivate le difficoltà nel cedere almeno uno tra Diawara e Villar. Con la chiusura della finestra di mercato i piani di Pinto hanno subito un rinvio. Secondo quanto afferma il portale inglese Birmingham Live a Trigoria non si ritiene del tutto tramontata l’ipotesi di una trattativa per Luiz: il giocatore vedrà il suo contratto scadere nel 2023 ed è possibile che la società decida di tornare alla carica. Per ora però è il diretto interessato a spegnere tutti i rumors. Con un post sul proprio profilo Instagram Douglas Luiz ha infatti affermato di essere felice all’Aston Villa.