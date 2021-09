Calciomercato Roma, colpaccio in mediana | Sfida alla Juventus

Calciomercato Roma, possibile sfida a due con la Juventus per il centrocampista che tanto piace a José Mourinho.

In una sessione di calciomercato, quella appena conclusasi, che ha visto la Roma recitare un ruolo di indiscussa protagonista, l’unica pecca, per stessa ammissione del gm giallorosso, è stata quella di non essere riusciti a mettere le mani su un centrocampista d’esperienza, in grado di fornire chili e centimetri ad un reparto che non ha niente da invidiare a quello delle altre competitors in Italia. Il primo nome sulla lista era quello di Granit Xhaka, ma una volta incassato il “no” dell’Arsenal, i capitolini avevano virato su altri obiettivi; impossibile non menzionare, a tal proposito, Denis Zakaria, centrocampista che milita nel Borussia Mönchengladbach.

Calciomercato Roma, occhio al possibile assalto della Juve per Zakaria

Il centrocampista elvetico classe ’96 ha il contratto in scadenza nel 2022: ragion per cui, potrebbe ingolosire vari club, alla ricerca di un rinforzo per la zona nevralgica del campo. Tra questi, figura anche la Juventus, che non è riuscita a concretizzare l’assalto a Miralem Pjanic, sebbene il bosniaco avesse esternato il proprio desiderio di ritornare a vestire la maglia bianconera: chiaramente Zakaria non ha le stesse caratteristiche dell’attuale regista del Besiktas, ma si tratta di un profilo low cost, e dai costi di ingaggio relativamente contenuti, che potrebbero fare al caso della Vecchia Signora. A rivelarlo è calciomercato.it.