Infortunio con l’Italia, torna subito a Roma

Infortunio con l’Italia, il calciatore sta tornando subito a Roma: non dovrebbe essere nulla di preoccupante. Ma la sfortuna continua perpetua

Sta tornando a Roma proprio in questi minuti. Un infortunio che non gli permetterà di prendere parte alle prossime partite della Nazionale azzurra di Roberto Mancini. L’altro Mancini della spedizione azzurra, Gianluca, difensore giallorosso, ha infatti lasciato il ritiro questa mattina per fare immediatamente rientro nella Capitale e capire, con lo staff medico giallorosso, l’entità dello stop.

Che, fortunatamente, così come riportato da Il Messaggero, non dovrebbe essere nulla di grave. Un’infiammazione sotto al piede che solamente per scopo precauzionale non permetterà al giocatore di essere presente domenica in Svizzera. Torna a Roma per iniziare un po’ di lavoro personale che lo potrebbe comunque portare a essere presente domenica prossima alla ripresa del campionato. Anche se, tutte le valutazioni del caso, verranno fatte in queste ore.

Infortunio in Nazionale, Mancini torna a Roma

Non è il primo calciatore giallorosso a infortunarsi in questo momento con la maglia della propria nazionale. Ieri è toccato a Vina, che ha lasciato il campo in Sudamerica per un problema muscolare. Adesso a Mancini, che fortunatamente sembra avere qualcosa di meno serio. Rimane il fatto che la Roma non vive sicuramente un momento positivo con le varie rappresentative: prima è toccato a Zaniolo, poi a Spinazzola, in seguito a Vina, adesso a Mancini. E anche se si tratta, fortunatamente, di infortuni di entità davvero diverse, qualcosa che non va c’è, eccome.