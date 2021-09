Infortunio Vina, è giallo | La decisione della Roma

Il terzino giallorosso si è infortunato con l’Uruguay, ma nonostante siano state escluse lesioni, la Roma ha deciso.

In attesa di capire se Matias Vina riuscirà ad essere presente alla ripresa del campionato, quando domenica 12 settembre la Roma di José Mourinho riceverà il Sassuolo allo Stadio Olimpico alle ore 20:45, per quella che sarà la terza giornata di andata di Serie A. Il terzino arrivato dal Palmeiras per 13 milioni di euro si è subito messo a disposizione dello Special One e ha dato anche una certa costanza nel suo rendimento, dimostrando di sapersi adattare al campionato italiano. Le ultime dall’Uruguay parlano di nessuna lesione per l’esterno, che però adesso dovrà decidere se rientrare nella capitale.

Giallo infortunio Vina, la volontà della Roma

Infatti, secondo quanto riportato da ‘gazzetta.it’, per ora Matias Vina resterà con i compagni di Nazionale e a disposizione di Oscar Tabarez, ma viste le sue non ottimali condizioni, la Roma vorrebbe farlo rientrare prima del previsto, proprio per averlo a disposizione sin da subito, altrimenti rischierebbe di averlo a neanche 24 ore dalla sfida col Sassuolo. Sulla corsia di sinistra Mourinho potrà contare solamente su Riccardo Calafiori, visto che Leonardo Spinazzola è alle prese con il recupero dell’infortunio al tendine d’achille rimediato in Nazionale. Il giovane laterale italiano classe 2002 dovrà fare il salto di qualità in questa stagione, nonostante la sua giovane età, ma adesso la Roma dovrà affrontare le partite ogni tre giorni e questo comporterà qualche fatica in più.