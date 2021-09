Roma, le ultime dall’Uruguay | Ecco come sta Vina

Roma, queste le ultime novità relative alle condizioni di Matias Vina, uscito anzitempo durante la gara con il Perù.

L’uruguaiano ha rimediato un infortunio in occasione della sfida di ieri che lo ha costretto a lasciare il terreno di gioco tra l’apprensione di compagni e staff medico. Non appena giunta nella Capitale, la notizia è stata accolta con incredulità e preoccupazione, trattandosi, tra l’altro, del primo stop del sudamericano in carriera.

Le valutazioni iniziali lasciavano credere che l’ex Palmeiras potesse fermarsi per molto tempo, costringendo Mourinho a contare sull’apporto del giovane Calafiori e, nell’eventualità, sull’eclettismo di Ibanez.

Il numero 3 è stato schierato durante il pre-season anche sulla fascia sinistra ma si tratterebbe di una soluzione che lo Special One eviterebbe di adottare ben volentieri. Il portoghese ha infatti dovuto rinunciare già a quello che sarebbe stato il titolarissimo della rosa nei piani iniziali per questa prima parte di stagione.

Matias è infatti arrivato proprio per sopperire alla lunga assenza di Spinazzola e una sua eventuale perdita avrebbe un sapore ancora più parodistico.

LEGGI ANCHE: Roma e Juve avvisate, Marotta lo prende a zero

Roma, le ultime dall’Uruguay: come sta Matias Vina?

In attesa di responsi ufficiali, non sono mancate in queste ultime ore le indiscrezioni provenienti dall’Uruguay. Inizialmente si è temuto per un’importante problematica al flessore che parrebbe però, per ora, scongiurata.

L’ultimo aggiornamento è stato dato da Flavio Tassotti di Teleradiostereo, secondo la quale sarebbero da escludersi lesioni. La sua assenza per la prossima gara, in programma con la Bolivia è scontata. Da non escludersi, però, un suo rientro in campo contro l’Ecuador a poco più di 48 ore dalla sfida con il Sassuolo.

La notizia, se confermata, permetterebbe ai tifosi di tirare un bel sospiro di sollievo anche se in molti avrebbero preferito un suo rientro in Italia a scopo precauzionale come accaduto a Gianluca Mancini. Non previsto però, attualmente, un programma del genere.