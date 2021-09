Roma-Napoli, Serie A femminile: giallorosse con un solo obiettivo. Portare a casa i tre punti per rimanere in vetta alla classifica

Seconda giornata della Serie A femminile: e la Roma ospita il Napoli, a Trigoria. Dopo il debutto vittorioso sul campo dell’Empoli, le ragazze di Spugna hanno un solo obiettivo: la vittoria, contro una squadra che alla prima giornata ha perso in casa contro l’Inter. Non dovrebbe essere difficile riuscire a portare a casa i tre punti. In campo andranno due formazioni costruite per obiettivi diametralmente opposti. E la Roma non si può nascondere. E non ha nemmeno intenzione di farlo. Betty Bavagnoli (a proposito, auguri, ieri ha fatto il compleanno), ha costruito una rosa che si è sensibilmente avvicinata a Juventus e Milan. E allora c’è poco da fare. Bisogna puntare in alto.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, assalto al Real Madrid | Mou lo vuole a gennaio

Roma-Napoli, le parole di Spugna

“In settimana abbiamo lavorato bene. Con entusiasmo. E credo sia normale dopo una prestazione importante come quella di Empoli. Oggi non sarà facile. Ma noi cercheremo di mettere in campo quella voglia che fino al momento ci ha contraddistinto. E poi, ovviamente, cercheremo di portare a casa il risultato imponendo il nostro gioco. Giochiamo in casa. Ed è giusto così”.

Dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Il debutto della Roma, la scorsa settimana, è stato mandato in diretta tv e in chiaro su La7. Oggi invece, la partita delle ragazze giallorosse, sarà possibile seguirla su TimVision, che ha i diritti del massimo campionato femminile. La gara, che verrà giocata a porte chiuse sul terreno di gioco dell’Agostino Di Bartolomei a Trigoria, inizierà alle 17:30. Quella di questo pomeriggio sarà l’ultima partita a porte chiuse: al rientro, dopo la sosta per la Nazionale, le giallorosse torneranno al Tre Fontane per affrontare la Juventus. La società, nei prossimi giorni, comunicherà le modalità di entrata allo stadio.

La probabile formazione giallorossa

La Roma scenderà in campo con il 4-3-3. Out Linari, squalificata, così come Borini, che ancora non è entrata in forma visto che si è aggregata tardi al gruppo. Recupera Giugliano, che scenderà in campo dal primo minuto. Mentre in attacco si giocano una maglia Valeria Pirone e Paloma Lazaro, con la spagnola che sembra leggermente favorita.

ROMA (4-3-3): Ceasar; Soffia, Swaby, Pettenuzzo, Bartoli; Giugliano, Bernanuer, Andressa; Glionna, Lazaro, Serturini.