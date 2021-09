Verso il Sassuolo: è emergenza | Mourinho cambia la Roma

José Mourinho valuta alcuni cambi obbligati in vista della ripartenza del campionato contro il Sassuolo.

Fine settimana di riposo per la Roma. Complice la pausa per le partite di qualificazione ai prossimi Campionati Mondiali l’allenatore José Mourinho ha concesso tre giorni liberi ai suoi giocatori. L’appuntamento per la ripresa è fissato per lunedì 6. A quel punto si comincerà a lavorare in vista della sfida di campionato contro il Sassuolo. I giallorossi intendono confermare l’ottimo avvio di stagione e la sfida contro gli emiliani sarà un buon banco di prova. Dalle convocazioni in Nazionale la Roma però non ha ricevuto notizie particolarmente positive. Le novità riguardanti Matías Nicolás Viña preoccupano non poco lo staff giallorosso. Il laterale sinistro ha abbandonato il campo per un infortunio nel match che ha visto il suo Uruguay impegnato contro il Perù. Data la lunga assenza di Leonardo Spinazzola, per Mourinho si annuncia una vera e propria emergenza sulla corsia di sinistra.

In attesa di avere informazioni più precise circa i tempi di recupero di Viña lo Special One sta quindi pensando ad alcune possibili novità nello schieramento giallorosso.

Viña a rischio forfait contro il Sassuolo | Mourinho cambia la Roma

Il timore è che Viña possa aver riportato una lesione ai flessori. Se così fosse l’esterno sarebbe costretto a saltare qualche match tra campionato e Conference League. E allora inevitabilmente il tecnico si trova costretto a valutare le possibili alternative. Un’ipotesi porta al rilancio di Calafiori. L’altra possibilità vede il dirottamento sulla fascia sinistra di Ibanez. Il brasiliano ha già giocato qualche minuto come terzino sinistro nelle amichevoli precampionato e il suo impiego in quel settore di campo non è da scartare. Quest’ultima opzione sarebbe favorita dal ritorno di Chris Smalling al centro della difesa. L’inglese secondo quanto dichiarato nei giorni scorsi dal General Manager Tiago Pinto dovrebbe infatti tornare a disposizione già dalla prossima uscita.