Roma, Mou esulta: rientro sempre più vicino | Il dettaglio svela tutto

Roma, buone notizie per Mourinho: il suo rientro si avvicina. Il dettaglio non possa inosservato: le ultime.

Nel corso delle sue ultime interviste, Leonardo Spinazzola aveva esternato il proprio desiderio di ritornare in campo al più presto, bruciando le tappe per il recupero dal brutto infortunio che lo ha visto coinvolto in Nazionale, e che gli ha impedito non solo di prendere parte in campo alle battute finali della favolosa cavalcata degli uomini di Mancini, ma anche di tastare con mano l’impatto di José Mourinho sulla nuova Roma dello Special One. Tutto il popolo giallorosso, però, dovrà pazientare ancora qualche mese, prima di ritornare ad ammirare le incredibili scorribande del forte laterale ex Juventus: c’è un dettaglio, infatti, che fa dormire sonni tranquilli, sotto questo punto di vista.

Roma, Spinazzola e il rientro dall’infortunio: il dettaglio dalle Instagram Stories

Attraverso un’Instagram Story, infatti, Spina ha manifestato tutta la sua gioia per il battesimo della sua secondogenita: in molti hanno posto l’accento sull’assenza del tutore alla gamba sinistra, segno evidente che il recupero dall’infortunio al tendine d’Achille procede bene, e la speranza del terzino di ritornare in campo almeno a partire da novembre potrebbe concretizzarsi, se dovessero essere effettivamente confermati i costanti passi in avanti. Chiaramente, per un suo impiego in gare ufficiali bisognerà aspettare poi ancora del tempo.