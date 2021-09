Roma, Spinazzola pronto al recupero lampo | Il segreto di Mourinho

Fermato da un tremendo infortunio durante gli Europei, Leonardo Spinazzola non vede l’ora di tornare in campo. L’esterno ha parlato del suo rapporto con José Mourinho.

Uno dei giocatori che in questo avvio di stagione ha maggiormente impressionato in casa giallorossa è il laterale sinistro Matias Vina. L’esterno uruguaiano è arrivato in estate grazie a una magistrale operazione del General Manager Tiago Pinto che si è trovato improvvisamente costretto a rimpiazzare il titolare Leonardo Spinazzola. L’infortunio patito durante gli europei tratterrà infatti l’ex atalantino ai box ancora per diversi mesi e così la dirigenza giallorossa è corsa ai ripari riuscendo ad acquistare un giocatore che in questo avvio si è dimostrato assolutamente all’altezza. Eppure Spina ha tanta voglia di tornare a correre sulla fascia sinistra.

La rottura del tendine d’Achille non sembra aver limitato le sue ambizioni. Anzi, il ragazzo ha già chiaro in testa il prossimo obiettivo: rientrare il prima possibile. Mourinho e tutta la Roma lo aspettano, ma lui ha fretta di rientrare.

LEGGI ANCHE: Verso il Sassuolo: è emergenza | Mourinho cambia la Roma

LEGGI ANCHE: Roma e Juve avvisate, Marotta lo prende a zero

Spinazzola punta il rientro | Presto pronto per Mourinho

Intervistato in esclusiva da SportWeek il laterale della Roma e della Nazionale ha confermato tutta la sua carica: se le previsioni parlano di un suo ritorno in campo nel gennaio del 2022 lui pare intenzionato a bruciare le tappe. Il suo programma personale prevede infatti di tornare a giocare già prima di Natale. Un recupero lampo visto il grave infortunio subito dal giocatore. Nel corso dell’intervista Spinazzola ha anche parlato del suo rapporto con José Mourinho: “Sembra che scherzi, ma ti dice le cose come stanno“, ha detto riferendosi al tecnico portoghese. L’esterno è poi tornato sull’episodio dell’infortunio: “Dopo la botta ho capito subito. Mi si è rotto il tendine“.