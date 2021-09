Calciomercato Roma, colpo lontano | Idea scambio con il Milan

Calciomercato Roma, il super scambio che il club inglese potrebbe intavolare con il Milan taglierebbe i giallorossi fuori dalla corsa al calciatore.

Nel tourbillon di nomi accostati alla Roma per ricoprire il ruolo di “guastatore” in mezzo al campo, negli ultimi giorni della sessione di calciomercato sembrava aver assunto una certa consistenza anche il profilo di Tanguy Ndombelé, centrocampista transalpino classe ’96 in forza al Tottenham, che gli Spurs potrebbero decidere di inserire in qualche trattativa. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, infatti, una di queste potrebbe riguardare il Milan, alle prese con la grana Kessié, che non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2022, e il cui futuro sembra essere sempre più nebuloso alla luce dell’inserimento del Paris Saint Germain, disposto a ricoprire d’oro l’ivoriano, che piace tanto anche a Paratici e alla Juventus.

Calciomercato Roma, idea scambio Ndombele-Kessié: Pinto tagliato fuori?

Proprio gli Spurs potrebbero alla fine proporre Ndombelé come contropartita per Kessié al Milan, durante il mercato di gennaio, se effettivamente l’ex Atalanta non dovesse sciogliere le riserve sul suo futuro. A quel punto, i rossoneri sarebbero con le spalle al muro, e a pochi mesi dalla scadenza del contratto de “Il Presidente”, potrebbero entrare nell’ordine di idee di cederlo, per non correre il rischio di ripetere quanto successo con Donnarumma e Calhanoglu. La Roma per Ndombelé non ha mai affondato il colpo con decisione, preferendo tergiversare: ma questo possibile scambio sull’asse Londra-Milano potrebbe far saltare il banco.