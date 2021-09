Calciomercato Roma, da gioiello a esubero | Pinto ha una missione

Calciomercato Roma, nei prossimi mesi Tiago Pinto avrà da risolvere una questione passata inosservata finora agli occhi dei più.

Il fervore degli ultimi tre mesi ha fatto passare inosservata la situazione legata ad un giovane giocatore giallorosso che, se irrisolta, potrebbe far nascere alcuni rimpianti all’interno della piazza.

La vicenda Xhaka prima, passando per quella Dzeko fino ad arrivare a quella degli esuberi, hanno impedito alla dirigenza capitolina di affrontare una questione divenuta ora problematica.

Nell’ormai nota tassonomia degli elementi ignorati da Mourinho figura anche il nome di Alessio Riccardi, fino a qualche anno fa tra i talenti più cristallini e promettenti del mondo giallorosso. Sono passati quasi tre anni dal suo esordio sotto l’egida di Di Francesco, durante i quali l’ex 10 della Primavera ha affrontato un percorso abbastanza tortuoso.

Meno di tre anni fa c’era chi già prospettava per lui un futuro roseo, destinato a seguire le orme di Totti e De Rossi. Il peso di una maglia come quella capitolina, ancora più gravoso quando rappresenta i colori che ami e la città dalla quale provieni, è stato forse una dei principali fattori del suo smarrimento.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, assalto al Real Madrid | Mou lo vuole a gennaio

Calciomercato Roma, l’involuzione di Alessio Riccardi: quali le cause? E la soluzione?

Va anche detto che Riccardi ha avuto la possibilità di giocarsi le proprie carte in quel di Pescara, dove è approdato la scorsa stagione senza mai riuscire a imporsi e a prendere parte ad un iter di crescita. Al di là dei “Mea culpa” personali, va sottolineato anche come egli fosse al centro di un progetto che a Roma, oltre che a durare poco, è stato anche tra i più fallimentari degli ultimi 20 anni.

Ci riferiamo a quello del binomio Monchi-Di Francesco, nelle cui ottiche Riccardi sarebbe stato uno dei diamanti intorno al quale costruire un progetto di evoluzione collettiva, mai attualizzatosi.

La parabola involutiva è stata catalizzata dall’allontanamento di Di Francesco e dalla sortita quasi codarda del ds iberico. Queste hanno indirettamente catapultato il giovane centrocampista in una realtà diversa, in cui la coppia Fonseca-Petrachi non ha permesso lui di percepire la stessa fiducia.

A Trigoria ad oggi sono cambiate tante cose ma, nonostante ciò, la sua situazione continua ad apparire poco felice. Mourinho non ha mai riservato lui l’onore di poter essere quantomeno valutato, come accaduto ai quasi coetanei Bove, Ciervo o Zalewski. Ciò non esclude la grande fiducia della società, ancora convinta di poterlo recuperare.

Secondo “Il Corriere dello Sport“, Tiago Pinto terrà a breve un incontro con lui, quando tutte le questioni prioritarie del dg saranno state ben plasmate. All’ex Benfica andrà il non semplice incarico di provare a farlo sentire nuovamente importante. Pinto sarà aiutato anche dal padre di quel giocatore al quale Riccardi è stato anche erroneamente accostato in passato.

Il piano è infatti quello di farlo ripartire laddove tutto è iniziato, dalla Primavera di Alberto De Rossi. Il must è recuperare un talento, figlio di Roma ed evitare che il suo nome si aggiunga ai non pochi giovani che in passato non sono riusciti a rispettare le grandissime aspettative ricucite su di loro.