Calciomercato Roma, Mourinho insiste | Arriverà a giugno

Calciomercato Roma, cinque giorni dopo la chiusura della finestra estiva di campagna acquisti, sarebbe già emersa una novità clamorosa per il prossimo anno.

Tiago Pinto si è distinto in questi mesi per un’ottima capacità di reazione di fronte ai non pochi imprevisti incontrati. Il portoghese ha commentato qualche giorno fa il proprio modus operandi, dicendosi soddisfatto e sottolineando come il mercato sia stato, più di altri anni, imprevedibile e dinamico.

Nella speranza di poter chiosare qualche colpo a gennaio che perfezioni ulteriormente una rosa già comunque diversa rispetto alle passate stagioni, a Trigoria si sta lavorando anche in un’ottica a lungo termine, sondando diverse piste da provare a percorrere a partire dal prossimo giugno.

Tra meno di dodici mesi, infatti, nella speranza che la mano di Mourinho avrà permesso ai capitolini di raggiungere importanti traguardi, bisognerà anche cercare di trovare una valida alternativa ad Abraham.

Se fino a qualche mese fa, una delle priorità era quella relativa alla ricerca di un sostituto che potesse prendere nel giro di qualche anno il posto di Dzeko, gli obiettivi dei dirigenti sono ora cambiati.

Calciomercato Roma, a giugno può arrivare Sardar Azmoun: ecco come

In seguito alla sortita quasi improvvisa del bosniaco, Pinto è stato molto bravo nell’individuare in Tammy Abraham una validissima alternativa, anche in ottica futura. Il centravanti inglese parte titolare nei piani di Mou, che quest’anno ha insistito molto per avere anche Shomurodov.

Nell’uzbeko lo Special One vede le giuste caratteristiche per poter fare la differenza a gara in corso, variando su tutto il fronte d’attacco e sfruttando i propri centimetri e la propria qualità. Molto meno importanza è invece rivestita da Borja Mayoral che non sarà riscattato a giugno dal Real Madrid.

Invece di versare 20 milioni nelle casse delle Merengues, a Trigoria hanno deciso di puntare tutto su Sardar Azmoun, centravanti dello Zenit accostato alla Roma anche negli scorsi mesi. Come ammesso dal diretto interessato, l’ex Rostov è stato vicinissimo nelle scorse settimane al passaggio in giallorosso, destinato però ad essere solo procrastinato.

Come riporta il “Corriere dello Sport“, dunque, l’iraniano approderà alla corte di Mourinho a giugno a parametro zero. Un dettaglio non trascurabile per un ventiseienne valutato ad oggi 20 milioni di euro.

