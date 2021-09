Calciomercato Roma, non solo Azmoun | I colpi del futuro

E’ stato un calciomercato scoppiettante quello chiuso pochi giorni fa in casa Roma. Gli occhi sono già alla prossima sessione invernale, non solo su Azmoun.

La Roma è stata la regina del calciomercato in Serie A. Nessuno ha speso quanto i giallorossi sul mercato, con Tiago Pinto assoluto protagonista della sessione estiva. Ma il mercato non si chiude mai per davvero, gli occhi in casa giallorossa sono già alla sessione invernale. Non sembra affatto finita qui la rivoluzione in casa Roma, col tandem portoghese Mou-Pinto a caccia di talenti in giro per l’Europa.

Mancano sette giorni al rientro dei giallorossi in campo, durante la sosta nazionali si rincorrono anche nuove voci di mercato. L’ultima bomba è arrivata dalla Russia, dove in casa Zenit si è fatto sentire l’attaccante iraniano Azmoun, a lungo corteggiato dalla Roma. Il calciatore va in scadenza di contratto e tutti gli indizi puntano verso un accordo a zero previsto per gennaio. Ma il mercato dei calciatori in scadenza è molto più ampio di quello che ci immaginiamo.

Azmoun e non solo, i futuri colpi a zero

Sardar Azmoun e non solo, ecco tutti i possibili colpi a zero in casa Roma. Tantissimi gli attaccanti che si svincoleranno al termine della prossima stagione, l’iraniano sembra essere il primo rinforzo giallorosso. Ma, tanto pe guardare in Premier League, segnaliamo il nome di Lacazette, attaccante dell’Arsenal anche recentemente accostato ai giallorossi. Anche Divock Origi andrà in scadenza, in casa Liverpool. In Italia il tormentone riguarda il futuro di Andtrea Belotti, il numero 9 e capitano del Torino sembra davvero al passo d’addio con la società granata, molte le pretendenti in Serie A. Sempre in Italia andrà in scadenza anche Dries Mertens, in questo caso pesa la carta d’identità, 34enni oggi per la punta belga. Ma è evidente come il mercato degli svincolati faccia gola a molti, la Roma ha messo le mani sull’iraniano ma le sorprese potrebbero non finire qui.