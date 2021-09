Calciomercato Roma, rinnovo in alto mare | Assalto Juventus

Calciomercato Roma, la delicata situazione contrattuale costringerà la società ad una scelta tutt’altro che felice.

Quella appena conclusasi è stata una campagna acquisti contraddistinta da numerosi trasferimenti sul fronte offensivo. La catalisi è stata il passaggio di Lukaku al Chelsea che, per quanto riguarda il nostro campionato, ha avuto un impatto non indifferente su Inter e Roma.

I nerazzurri hanno deciso, dopo due anni di corteggiamenti, di prelevare dai capitolini Edin Dzeko, costringendo Pinto a trovare una valida alternativa al bosniaco in pochissimi giorni. La svolta è alla fine ricaduta su Tammy Abraham, dopo aver valutato anche altri profili quali Cunha e Azmoun.

L’iraniano dello Zenit, come raccontatovi, potrebbe arrivare a giugno a parametro zero ma non sono da escludersi importanti novità anche per tanti altri giocatori accostati all’orbita giallorossa nell’ultimo periodo.

Calciomercato Roma, il futuro di Andrea Belotti è a strisce zebrate

Tra i tanti, anche il nome di Andrea Belotti è apparso nella tassonomia di profili seguiti da Tiago Pinto per ovviare ad un’eventuale cessione del bosniaco, che aleggiava in quel di Trigoria, seppur silenziosamente, già a partire dal mese di giugno.

Il “Gallo” è stato infatti accostato alla Roma già prima dell’inizio degli Europei, quando il gm connazionale di Mourinho aveva provato a far leva sulla volontà di Cairo di venderlo per non perderlo a parametro zero nel 2022. Il patron granata ha poi invece maturato un atteggiamento tutt’altro che collaborativo che, ad oggi, porta l’ex Palermo ad essere ancora un elemento del nuovo scacchiere di Juric.

Qualora non dovesse arrivare il rinnovo, in Piemonte sono già preparati a scenari che sarebbero tutt’altro che entusiasmanti. Stando a quanto riportato dal portale spagnolo Todofichajes, infatti, Belotti è in pole alla wish list della dirigenza bianconera per la prossima estate.

Ciò permetterebbe alla “Vecchia Signora” di acuire le risorse offensive di un reparto che molto accuserà la partenza di Ronaldo.