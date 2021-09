In casa giallorossa si guarda con interesse alle prestazioni dei calciatori ceduti in prestito. Ottime notizie per Tiago Pinto arrivano dal campionato francese.

La sosta per le qualificazioni ai Mondiali permette alla Roma di prendere qualche giorno di riposo. José Mourinho ha infatti sospeso gli allenamenti che riprenderanno solo nella giornata di domani, lunedì 6 settembre. Il tecnico portoghese ha deciso di concedere un po’ di riposo ai giocatori rimasti a Trigoria mentre segue con apprensione le novità che arrivano dai ritiri delle Nazionali. Ma l’attenzione in casa giallorossa è puntata anche sulle prestazioni di quei calciatori che non rientrando nel progetto tecnico di Mourinho sono stati ceduti in prestito ad altre squadre. Per alcuni di loro ci sarà da capire alla fine della stagione quali siano le concrete possibilità di riscatto.

L’acquisto a titolo definitivo dei giocatori ceduti durante la sessione estiva da Tiago Pinto darebbe un contributo importante a livello economico per rinnovare la rosa durante il calciomercato del prossimo anno.

Under – gol a Marsiglia | Il riscatto si avvicina

In questo senso sembrano incoraggianti le notizie che dalla Francia arrivano a proposito di Cengiz Under. L’attaccante turco sembra aver ritrovato continuità grazie al feeling con il tecnico Sanpaoli e l’avvio di stagione con il Marsiglia è stato eccellente. Per l’esterno offensivo sono arrivati addirittura tre gol nelle prime quattro uscite ufficiali. Un ritmo che ricorda la prima stagione del turco alla Roma e che è arricchito anche dalla rete siglata con la maglia della Nazionale. Insomma, un contributo di tutto rispetto e che favorisce l’avvicinarsi delle condizioni per il riscatto del giocatore da parte del Marsiglia. Il club francese vedrà infatti trasformarsi il proprio diritto di riscatto in obbligo una volta raggiunta matematicamente la salvezza: per la Roma si prospetta quindi un’entrata che farà piacere a Tiago Pinto. La cifra pattuita tra i due club è di 8,4 milioni.