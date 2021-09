Continuano a circolare informazioni su alcuni dei calciatori accostati in estate alla Roma. Novità importanti arrivano oggi dalla Bundesliga.

Il calciomercato estivo ha visto la Roma impegnata su più fronti fino agli ultimi minuti prima della chiusura. Tiago Pinto è stato protagonista di una sessione ricca di operazioni sia in entrata che in uscita. Ma proprio alcune difficoltà nella cessione di alcuni giocatori in esubero ha frenato i tentativi del General Manager di regalare a José Mourinho un nuovo innesto a centrocampo. Il tecnico portoghese avrebbe accolto con piacere un calciatore di esperienza in mediana e la dirigenza giallorossa ha tentato fino all’ultimo di accontentarlo.

Non è un caso che durante l’estate siano stati numerosi i nomi di centrocampisti accostati ai colori giallorossi.

Calciomercato Roma, Tolisso si allontana? | Inter e Juve sul francese

Tra i vari nomi accostati alla Roma compare anche quello di Corentin Tolisso. Il centrocampista del Bayer Monaco vedrà il proprio contratto scadere il prossimo 30 giugno. Una circostanza che avrebbe potuto favorire un suo trasferimento durante l’estate. L’imminente scadenza del contratto costringe infatti il club tedesco a prendere in considerazioni offerte più basse del reale valore del centrocampista campione del mondo. Eppure durante l’estate Tolisso non si è mosso. E anche se rimane possibile un suo trasferimento durante la sessione invernale sono diversi i club che starebbero trattando con il giocatore per ingaggiarlo a parametro zero alla fine della stagione. Secondo quanto riporta interlive.it i nerazzurri sarebbero più avanti di tutti nelle trattative. Lo scatto di Marotta avrebbe tagliato fuori la concorrenza sia della Roma che della Juventus. Secondo il portale l’Inter sarebbe pronta ad offrire un contratto triennale da 4 milioni netti a stagione: una cifra che al lordo arriverebbe a 18 milioni grazie ai benefici del decreto crescita.