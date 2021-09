Rimane aperta la pista che porta a una cessione importante per la Roma. Sul buon esito dell’affare però si continua a mantenere una certa cautela.

Nonostante il calciomercato sia chiuso per tutti i maggiori campionati europei in casa Roma si continuano a portare avanti alcune trattative. L’obiettivo dichiarato della società è quello di trovare una nuova sistemazione per una serie di calciatori che non rientrano nei piani di José Mourinho. Le possibilità non sono moltissime: sono infatti pochi i campionati in cui il mercato in entrata è ancora aperto. Ma alcune piste rimangono in piedi. E tra voci e smentite la speranza di riuscire a eliminare dal bilancio qualche altro ingaggio pesante rimane viva.

D’altra parte è stata proprio la mancata partenza di alcuni esuberi il principale freno incontrato da Tiago Pinto durante la sessione estiva.

Calciomercato Roma, Nzonzi verso il Qatar? | A Trigoria c’è cautela

Il nome più chiacchierato negli ultimi giorni in casa giallorossa è quello di Steven Nzonzi. Il centrocampista francese non ha accettato nessuna delle offerte pervenute al suo procuratore durante il calciomercato. Eppure per lui rimane ora aperta l’ipotesi di un trasferimento in Qatar. Per il mediano è pronta una ricca offerta dal club dell’Al Rayyan. Eppure per chiudere la trattativa manca ancora qualcosa. In Qatar si respira grande ottimismo circa la conclusione dell’affare. Un ottimismo che non trova riscontri a Roma, dove si guarda al possibile addio di Nzonzi con maggiore cautela.

Secondo quanto afferma Il Romanista a frenare la cessione sarebbe la richiesta di una ricca buonuscita da parte del giocatore. Una pretesa alla quale in casa Roma non sembrano intenzionati andare incontro. A far sperare nella felice conclusione dell’affare è però il pressing che Laurent Blanc, allenatore del club qatariota, ha alzato per convincere Nzonzi.