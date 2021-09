Calciomercato Roma, retroscena Xhaka | I motivi del mancato accordo

Calciomercato Roma, svelato il motivo per il quale non è stata raggiunta l’intesa per Granit Xhaka: i dettagli.

La calda estate giallorossa per molti mesi ha visto in Granit Xhaka il suo punto di riferimento imprescindibile; il centrocampista elvetico era la prima scelta di José Mourinho, che nel momento in cui si è trattato di dover stilare una lista dei papabili obiettivi, non ha esitato a mettere il classe ’92 in cima ai suoi desideri. E Pinto ha cercato in tutti i modi di accontentare le richieste dello Special One, sottoponendo all’Arsenal un’offerta da circa 15 milioni di euro, bonus compresi. Perché proprio questa cifra? Secondo quanto spiegato da Gianluca di Marzio, quella era la prima valutazione che i Gunners facevano del proprio pupillo.

Calciomercato Roma, ecco perché è saltato l’affare Xhaka

Tuttavia, la valutazione dell’Arsenal è improvvisamente cambiata, con il club inglese che ha cominciato a chiedere 25 milioni di euro, trattabili fino ad un massimo di 17,5: ancora troppi per la Roma, che nel frattempo è dovuta correre ai ripari, per trovare un giocatore all’altezza dell’infortunato Spinazzola. E proprio nel periodo di stand by che ne è derivato, il club inglese ha riallacciato i contatti con l’entourage dell’elvetico, per sondare il terreno in vista di un rinnovo contrattuale: storia di ciò che sarebbe potuto essere, ma che non è stato.